Der Einsatz der Bundeswehr in der Türkei steht trotz Drohungen aus Ankara und zeitweiligen Besuchsverboten für deutsche Abgeordnete nicht zur Debatte. Das betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag.

Der Bundeswehr-Einsatz auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik ist nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht gefährdet. "Im Augenblick läuft in Incirlik alles richtig und gut", sagte Merkel am Freitag auf einer CDU-Regionalveranstaltung in Neumünster zu einem Medienbericht, dass die Bundeswehr alternative Standorte etwa in Jordanien prüfe. "Ich will ausdrücklich hier noch einmal sagen: Incirlik ...

