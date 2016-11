Am zwölften Spieltag der Bundesliga hat der Hamburger SV 2:2 gegen Werder Bremen gespielt. Hamburg ist damit weiter Tabellenletzter, Bremen rangiert auf dem 16. Platz.

Der HSV konnte bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Michael Gregoritsch in Führung gehen. Beide Mannschaften offenbarten in der Anfangsphase Abwehrschwächen. So konnte Bremen in der 14. Minute durch Fin Bartels wieder ausgleichen: Er versenkte einen strammen Schuss unten rechts im Tor des Tabellenletzten. In der 28. Minute war es wieder Gregoritsch, der für die erneute Führung der Gastgeber sorgte.

Kurz vor dem Pausenpfiff glich aber Serge Gnabry die Partie wieder aus. In der zweiten Halbzeit waren die Hamburger etwas engagierter, die Bremer machten aber weniger Fehler. Etwa 20 Minuten vor Schluss wechselte Bremens Trainer Alexander Nouri den 38 Jahre alten Claudio Pizarro für den eigentlich auffälligsten Bremer Offensivakteur Gnabry ein. Der Wechsel machte sich aber nicht bezahlt: Beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Am 13. Spieltag muss der HSV in Darmstadt ran, Bremen spielt gegen Ingolstadt. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: FC Ingolstadt 04 - VfL Wolfsburg 1:1, Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 1:1, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:1, 1. FC Köln - FC Augsburg 0:0.