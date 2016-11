Politisch war Fidel Castro schon seit Jahren tot. Doch allein die physische Präsenz des einstigen Revolutionsführers bremste den Öffnungskurs von Bruder Raúl. Nun könnte die Stunde der Reformer schlagen.

Die Nachricht war kurz, und Raúl Castro sprach sie mit sichtlich schwerer Stimme. Kubas Präsident wandte sich am späten Freitagabend in einer im ganzen Land übertragenen Rede an die Bevölkerung und verkündete das für Millionen Kubaner unvorstellbare: "Heute, am 25. November um 22.29 Uhr verstarb der Oberkommandierende der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz."

Er wurde 90 Jahre alt und sollte noch am Samstag eingeäschert werden, betonte Rául Castro, der fünf Jahre jüngere Bruder Fidels. Er schloss die kurze Nachricht mit dem altbekannten Schlachtruf der Revolution: "Hasta la victoria, siempre." Immer bis zum Sieg.

Die Nachricht vom Tod des "Maximo Líder" werden viele Kubaner mit Unglauben aufnehmen. 80 Prozent der elf Millionen Menschen auf der Insel kennen keinen anderen Präsidenten als Fidel Castro. "Es ist eine Tragödie", sagte ein 22-jähriger in der Hauptstadt Havanna. "Wir sind doch alle mit ihm aufgewachsen. Die Nachricht nimmt mich sehr mit."

Von 1959 bis zum 31. Juli 2006, fast 48 Jahre, regierte der charismatische Castro die karibische Insel als zunehmend autoritärer Herrscher. Aber auch nachdem eine Darmerkrankung ihn zum Abdanken zwang, war er immer noch da. Er wurde zum Revolutionsführer zum Revolutionswächter, der im Hintergrund und mit Besinnungsaufsätzen in der kubanischen Staatspresse darüber wachte, dass sein kleiner Bruder das kommunistische Erbe nicht zu schnell gegen den Kapitalismus eintauschte.

Mitte April tauchte Fidel noch einmal überraschend auf dem Parteikongress der kubanischen Kommunistischen Partei auf. ...

