Im Samstagabendspiel des zwölften Spieltags der Bundesliga hat der FC Bayern München, einen Tag nachdem Uli Hoeneß wieder zum Club-Präsidenten gewählt wurde, 2:1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen: Damit bleibt Bayern drei Punkte hinter Aufsteiger RB Leipzig auf dem zweiten Rang der Tabelle. Leverkusen steht mit 16 Punkten auf dem neunten Platz.

Die erste Hälfte führten beide Teams intensiv. Die Bayern konnten in der 30. Minute durch einen Abstauber von Thiago in Führung gehen, Hakan Calhanoglu glich aber fünf Minuten später wieder für Leverkusen aus, sodass die Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabinen gingen. Die Bayern erhöhten in der zweiten Halbzeit den Druck. In der 56. Minute erzielte Verteidiger Mats Hummels den Führungstreffer nach einer Ecke per Kopf.

Auch in der Schlussphase dominierten die Münchener das Spiel, auch wenn die Werkself vor allem in den letzten Minuten offensiv auftrat. Ein weiteres Tor gelang aber beiden Mannschaften nicht mehr. Am 13. Spieltag muss der FCB in Mainz ran, Leverkusen spielt gegen Freiburg.