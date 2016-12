BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat Steuerentlastungen für die finanziell notleidenden Milchbauern beschlossen. Das am späten Donnerstagabend verabschiedete Gesetz erleichtert es Agrarbetrieben, Verluste und Gewinne über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander zu verrechnen. Gleichzeitig hat das Parlament die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass die zugesagten Liquiditätshilfen der EU und des Bundes im Gesamtvolumen von 116 Millionen Euro fließen können. Die an die Reduzierung der Milchmengen gekoppelten Finanzhilfen waren vereinbart worden, weil sich viele Landwirte wegen der extrem niedrigen Milchpreise in ihrer Existenz bedroht sahen./ax/DP/tos

