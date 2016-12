Lidl Hrvatska hat in Kooperation mit der Kroatischen Handelskammer (HGK) das Projekt "Taste Your Country"gestartet. Ziel des Projektes ist es, lokalen Obst- und Gemüseerzeugern zu helfen, ihre Produkte in die Regale von 89 Lidl-Läden in Kroatien zu bringen. Quelle: Cineberg / Shutterstock.com Deshalb hat Lidl Hrvatska alle Familienfarmen, Erzeugervereinigungen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...