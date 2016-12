Bern (awp/sda) - Der Elektronik-Discounter Media Markt beabsichtigt, seine beiden Filialen in der Berner Markthalle und in Schönbühl aus wirtschaftlichen Gründen zu schliessen. Allen 77 Mitarbeitenden soll eine neue Stelle in der Gruppe angeboten werden. Mit der Reduktion des Fachmarktnetzes trage Media Markt der Verlagerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...