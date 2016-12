FRANKFURT (Dow Jones)--Die Autobahngebühr für Pkw in Deutschland wird als E-Maut eingeführt. "Eine Vignette wie in Österreich oder der Schweiz ist nicht geplant. Wir leben im digitalen Zeitalter. Die Infrastrukturabgabe wird im Internet bezahlt", sagte Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, der "Welt am Sonntag". Kontrolliert werde das durch die elektronische Auslesung der Nummernschilder an den Fernstraßen. Noch in diesem Jahr solle ein Gesetzentwurf für die Pkw-Maut im Kabinett beraten werden, bis Ostern das parlamentarische Verfahren durchlaufen sein.

Bundesregierung prüft Maut für kleine Nutzfahrzeuge

Es gebe zudem Überlegungen in der Bundesregierung, die Maut auf weitere Fahrzeugklassen auszuweiten. Erfasst werden könnten künftig auch Nutzfahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Nutzlast, die bislang mautfrei sind. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" prüft die Bundesregierung im Rahmen der Mautausweitung für Lkw auf alle Bundesstraßen ab Mitte 2018 eine entsprechende Nutzungsgebühr für Transporter. Würde diese Wirklichkeit, könnten die Fernstraßen künftig ohne Haushaltsmittel finanziert werden, was das Ziel von Bundesverkehrsminister Dobrindt sei.

