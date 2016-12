RB Leipzig feiert den achten Sieg in Folge: Am 13. Spieltag in der 1. Bundesliga gewannen die Leipziger mit 2:1 gegen den FC Schalke 04 und stehen damit wieder an der Tabellenspitze. Bereits in der 3. Minute verwandelte Timo Werner einen Foulelfmeter für die Leipziger.

Die Gastgeber machten daraufhin weiter Druck, den Schalkern fiel unterdessen offensiv nicht viel ein. In der 31. Minute gelang Sead Kolasinac dann der Ausgleich, doch in der 47. Minute sorge er mit einem Eigentor für die erneute Führung der Leipziger, die den Druck weiter hoch hielten. Ein weiterer Treffer gelang ihnen jedoch nicht.