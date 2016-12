New York - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ist am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 19'600 Punkten gestiegen. Das Barometer beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 19'614,81 Punkte, nachdem es im Verlauf sogar bis auf 19 664,97 Zähler vorgerückt war. Die Euphorie nach dem Wahlsieg Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten hält damit unvermindert an und es scheint derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Dow-Index die Marke von 20'000 Punkten knackt.

Der breiter gefasste S&P 500 kletterte während des Handels ebenfalls auf ein Rekordhoch bei 2251,69 Punkte und schloss beim Stand von 2246,19 Punkten um 0,22 Prozent höher. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,15 Prozent nach oben auf 4859,19 Stellen. Der Nasdaq Composite erreichte zwischenzeitlich seine neue Bestmarke bei 5425,52 Zählern. Am Ende des Tages verbuchte er ein Plus von 0,44 Prozent auf 5417,36 Punkte.

Insgesamt sind die Anleger guter Dinge, weil die Europäische Zentralbank (EZB) wie erhofft an diesem Donnerstag ihr gewaltiges Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere bis mindestens Ende 2017 verlängert ...

