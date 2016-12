In der Wochensicht ist vorne: Wells Fargo 6,64% vor JP Morgan Chase 4,77%, Microsoft 4,59%, Apple 3,69%, Chevron 2,49%, Procter & Gamble 2,39%, Exxon 2,25%, Nestlé 2,08%, General Electric 1,4% und Johnson & Johnson 0,27%. In der Monatssicht ist vorne: Wells Fargo 25,55% vor JP Morgan Chase 22,11% , General Electric 8,02% , Chevron 7,94% , Exxon 4,39% , Apple 2,6% , Microsoft 2,48% , Nestlé -3,44% , Procter & Gamble -3,48% und Johnson & Johnson -4,06% . Weitere Highlights: JP Morgan Chase ist nun 5 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 81,6 auf 85,49), ebenso Exxon 5 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 87,04 auf 89), Apple 4...

