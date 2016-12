Nach 14 Jahren als Deutschland-Chef bei Ford wechselt Bernhard Mattes in den Aufsichtsrat. Doch der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland hat auch weiterhin klare Vorstellungen für die Ford-Zukunft.

Er ist einer der dienstältesten Autochefs in Deutschland, Fan des Bundesligaclubs 1. FC Köln und fühlt sich dem rheinischen Karneval eng verbunden: Der Manager Bernhard Mattes steht seit 2002 an der Spitze der Geschäftsführung der Ford-Werke in Köln und wird Anfang 2017 seinen Posten für seinen Nachfolger Gunnar Herrmann räumen. Mattes ist ein exzellenter Kenner der Branche. Aber auch darüber hinaus, wenn es um große Themen der Zeitgeschichte geht, wie die überraschende Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA, ist er ein gefragter Interviewpartner.

Seit 2013 ist Mattes nämlich auch Präsident der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland und ein Förderer des transatlantischen Handels. Die USA seien in der globalen Welt so vernetzt, da dürften keine Barrieren entstehen, mahnte der 60-jährige Manager kurz nach der US-Wahl in einem Gespräch mit der "Kölnischen Rundschau". Für die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen wäre eine Politik des Protektionismus nicht hilfreich.

Mattes bleibt aber ganz Realist, wenn er sagt: Ford wolle auch mit der neuen Administration wichtige Themen gemeinsam angehen - Fragen um das autonome Fahren zum Beispiel oder um Abgasregelungen. Erst ...

