Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 0:0 gegen Erzgebirge Aue gespielt. In einer zähen ersten Hälfte verteidigte Aue gut, die Lauterer kamen kaum durch.

Beide Mannschaften offenbarten in der Offensive einige Defizite. Zu einer kuriosen Szene kam es in der 45. Minute: Aue-Mittelfeldspieler Soukou sah die gelb-rote Karte, obwohl er nicht mit Gelb vorbelastet war - der Schiedsrichter bemerkte aber seinen Irrtum und beließ es bei der gelben Karte. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Lauterer sich offensiv nicht entscheidend durchsetzen während die Sachsen es gelegentlich mit einem Konter versuchten. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber den Druck - ein Tor gelang ihnen aber nicht mehr, sodass sie sich mit einem Punkt zufriedengeben mussten.

Am 17. Spieltag muss Lautern im Montagsspiel in Nürnberg ran, Aue spielt gegen Düsseldorf. Die Parallel-Begegnung zwischen dem VfL Bochum und TSV 1860 München endete 1:0.