Nach über 50 Jahren haben Kolumbiens Regierung und die Rebellen der Farc das Ende des Guerillakrieges besiegelt. Präsident Santos erhielt dafür den Friedensnobelpreis - diesen nahm er nun in Empfang.

Für seinen Einsatz zur Beendigung des jahrzehntelangen Bürgerkrieges in Kolumbien ist Präsident Juan Manuel Santos am Samstag mit dem Friedensnobelpreis 2016 ausgezeichnet worden. "Den meisten von uns erschien Frieden wie ein unmöglicher Traum", sagte der Preisträger bei der Zeremonie in Oslo. Jetzt hätten die Kolumbianer das Unmögliche möglich gemacht. Er nehme den Preis im Namen seines Volks und der vielen Opfer des Krieges entgegen.

Kurz vor der Verleihung war der historische Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Farc-Guerilla beschlossen worden. Ein erster Versuch, das Abkommen durchzusetzen, war im Oktober an dem Nein des Volkes bei einem Referendum gescheitert. Diese Ablehnung sei für ihn genauso überraschend gekommen wie die Zuerkennung des Nobelpreises vier Tage später, sagte Santos. Die Auszeichnung nannte der Präsident "ein Geschenk des Himmels".

Mit ...

