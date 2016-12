Im Samstagabendspiel des 14. Spieltags der Bundesliga hat Hertha BSC 0:1 gegen Werder Bremen verloren. Die Partie benötigte etwas Zeit, um Fahrt aufzunehmen: Wirkliche Torraumszenen gab es in der Anfangsphase nicht.

Das Spielgeschehen fand vor allem im Mittelfeld statt. Ein Abwehrfehler der Berliner sorgte dann in der 41. Minute für die Bremer Führung: Max Kruse nutzte einen Fehlpass von Niklas Stark aus und erzielte den ersten Treffer der Begegnung. Die Führung zur Halbzeit war durchaus verdient, da die Gäste taktisch klug spielten. Die zweite Hälfte war etwas ausgeglichener: Beide Mannschaften waren in einer temporeichen Begegnung durchaus bemüht.

In der Schlussphase gingen die Hanseaten leichtsinnig mit ihren Chancen um: Gnabry vergab zum Beispiel in der 79. Chance eine Riesenchance frei vor Hertha-Keeper Jarstein. In der Defensive standen die Bremer aber weiter gut, sodass die Hertha die erste Heimniederlage der Saison nicht mehr verhindern konnte. Am 15. Spieltag müssen die Berliner in Leipzig ran, Bremen spielt gegen Köln.