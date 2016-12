Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat die griechische Regierung wegen des geplanten zusätzlichen Weihnachtsgeldes für Rentner kritisiert. "Erst in dieser Woche haben die Finanzminister der Euro-Länder Griechenland weitere Schuldenerleichterungen gewährt. Es ist daher völlig unverständlich, dass die Regierung Tsipras jetzt Zusatzleistungen für Rentner ankündigt und den öffentlichen Dienst aufbläht. Griechenland hat wenig verstanden", sagte Söder der "Bild am Sonntag".

Griechenland müsse stattdessen Schulden abbauen, so Söder. "Darauf haben die Gläubiger Athens einen Anspruch. Und das müssen die Staats- und Regierungschefs der EU Griechenland jetzt unmissverständlich klar machen. Weihnachtsgeschenke, mit denen Tsipras offenkundig seine schlechten Umfrageergebnisse aufbessern will, verbieten sich in dieser Situation. Athen gefährdet mit diesem Bruch von Vereinbarungen die Solidarität, auf die es angewiesen ist."