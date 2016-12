In Rumänien haben am Sonntag landesweite Parlamentswahlen begonnen. Rund 19 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

In letzten Umfragen führte die sozialdemokratische PSD mit rund 42 Prozent vor den Nationalliberalen, die auf rund 27 Prozent der Stimmen kommen. Staatspräsident Klaus Johannis, der den künftigen Premier des Landes bestätigen muss, kündigte an, die Zustimmung zu verweigern, sollte ein Kandidat "strafrechtliche Probleme" haben. Mit ersten Hochrechnungen wird in der Nacht gerechnet.