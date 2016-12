Zumikon ZH (awp/sda) - Coop verpasst seinen Läden ein neues Erscheinungsbild. So wird die Präsentation von Brot, Käse, Fleisch, Gemüse und Früchte neu gestaltet. Zudem sind die Kühlschränke weniger hoch, was für kleine Menschen wichtig ist. "Unsere jetzigen Läden sind teilweise schon recht alt. In dieser Zeit haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...