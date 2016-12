Der VfL Wolfsburg hat am 15. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Wolfsburg konnte sich früh Chancen erarbeiten, Frankfurt startete eher abwartend in die Partie, wurde jedoch zunehmend stärker.

In der 33. Minute brachte Jeffrey Bruma die Wolfsburger dann in Führung. In der zweiten Spielhälfte zeigte sich Wolfsburg weiter stark, Frankfurt erhöhte erst gegen Ende der Partie den Druck, kam jedoch nicht zu einem Treffer.