Laut Bundesagentur für Arbeit zahlte Deutschland im November Kindergeld an 185.149 im EU-Ausland lebende Kinder, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Das berichtet die Zeitung "Bild" (Montag) unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur.

Im Dezember 2015 lag die Zahl der Kinder noch bei rund 120.000 - ein Anstieg von 54 Prozent binnen elf Monaten. Von Januar bis Dezember 2016 zahlte Deutschland insgesamt rund 32 Milliarden Euro Kindergeld aus, davon gingen 5,9 Milliarden an im EU-Ausland lebende Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten bezogen Polen, Rumänen, Kroaten und Tschechen Kindergeld aus Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte am Wochenende gefordert, die Kindergeld-Zahlungen an das Niveau des Landes, in dem das Kind lebt, anzupassen.