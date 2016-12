Zürich (awp) - Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos beruft David McConney als Managing Director in Nordamerika. McConney verfüge über mehr als 30 Jahre an Erfahrung im Bereich Finanzen und Technologie und über grosse Kunden- und Dienstleisterkenntnisse, wie es in einer Mitteilung am Donnerstagabend heisst. McConney werde ...

