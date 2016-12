Nach dem Lkw-Anschlag in Berlin ist es offenbar zu verstärkten Übergriffen und Pöbeleien gegen Flüchtlinge gekommen.

Berlins Sozialsenatorin Breitenbach sorgt sich nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz um die Sicherheit von Flüchtlingen in der Hauptstadt. Der rbb meldet: "Nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz lässt Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach prüfen, ob Flüchtlingsunterkünfte stärker geschützt werden müssen. Es habe bereits Übergriffe und Pöbeleien gegeben." Nach Auskunft der Polizei bestehe derzeit aber keine erhöhte Gefährdungslage. Breitenbach sagte im rbb-Inforadio, dass viele Flüchtlinge wegen des Anschlags verunsichert seien. Mit ihnen solle deshalb mehr gesprochen werden. Sie kündigte an, dass bis März alle Turnhallen geräumt sein sollen, in denen aktuell Flüchtlinge untergebracht sind.

