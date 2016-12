Die Deutschen wollen nach dem Anschlag mehr Überwachung. Bundesinnenminister De Maizière fordert die Berliner Landesregierung auf, ihre zögerliche Haltung zu überdenken.

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist die Mehrheit der Deutschen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. In der Politik stehen sich hier Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Berliner Senat gegenüber: Der rot-rot-grüne Senat will die Videoüberwachung trotz beschlossenem Gesetzesentwurf des Bundeskabinetts, das die Überwachung an öffentlichen Plätzen erleichtert, nicht ausweiten. Ein Sprecher von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Sonntag, die politische Diskussion zu dem Thema sei verfrüht.In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sprechen sich 73 Prozent für eine Aufstockung der Polizeikräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...