Vor vier Jahren überfielen und vergewaltigten sechs Inder eine 23-jährige Studentin so brutal, dass sie zwei Wochen später starb. Das Verbrechen prägt das Bild des Landes bis heute. Frauenrechtlerinnen wollen das ändern.

Wenn Jyoti Atwal über Frauenrechte in Indien spricht, dann redet sie schnell und viel. "Dieses Land braucht eine Revolution, und Frauen müssen sie anführen", sagt sie dann. Oder: "Hört auf, über Kultur zu reden, sondern erlasst strengere Gesetze." Die streitbare Frauenrechtlerin ist Professorin für Geschichte an der Jawaharlal Nehru University in Neu Delhi und seit spätestens Ende 2012 eine bekannte Stimme in Indien, wenn es um gesellschaftlichen Wandel und um die Rolle der Frau im Land geht.

"Vor vier Jahren war eine starke Wut zu spüren, auch an der Universität", sagt Atwal. "Jede Frau fühlte sich auf eine Weise selbst angegriffen." Am 16. Dezember 2012 geschah ein derart brutales Verbrechen, dass es die indischen Medien bis heute beschäftigt und das Bild des Landes bis heute prägt.

Sechs Männer überfielen, folterten und vergewaltigten eine 23-Jährige Studentin so brutal, dass sie zwei Wochen später an ihren Verletzungen starb. Das Verbrechen geschah nicht irgendwo auf dem Land, sondern mitten in der Hauptstadt Neu Delhi, mitten im modernen, jungen und kosmopolitischen Indien.

Auch heute noch gibt es viele Dinge, die den täglichen Kampf der Frauen um Gleichberechtigung in Indien illustrieren - nicht nur auf dem Land, ...

