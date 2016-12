Papst rief in Weihnachtsbotschaft zu Frieden in der Welt aufVatikanstadt - Papst Franziskus hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen "Urbi et Orbi" zu Frieden in Syrien, im Nahen Osten, im Irak, in der Ukraine sowie in Zentralafrika und im Südsudan aufgerufen. In seiner Weihnachtsbotschaft gedachte er aller leidenden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...