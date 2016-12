New York - Die Rekordfahrt an den US-Börsen hat sich nach dem verlängerten Weihnachtswochenende fortgesetzt. Im ruhigen Handel und gestützt durch positive Konjunkturdaten und steigende Ölpreise erreichten die Nasdaq-Indizes am Dienstag Höchststände. Dagegen wagte der Leitindex Dow Jones Industrial weiterhin nicht den Sprung über die 20 000 Punkte-Marke. Er näherte sich zeitweise aber zumindest bis auf rund 8 Punkte wieder an sein jüngstes Rekordhoch bei 19 987,63 Punkte an.

Letztlich beendete der Dow den Handel mit einem minimalen Plus von 0,06 Prozent auf 19 945,04 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 2268,88 Punkte. Zeitweise fehlten ihm keine vollen 4 Punkte mehr für ein erneutes Rekordhoch. Der Nasdaq 100 schloss mit plus 0,52 Prozent auf 4965,81 Punkten. Sein Rekordhoch erreichte er bei 4992,08 Punkten. Der breitere Nasdaq Composite , der im frühen Handel erstmals in seiner Geschichte über 5500 Punkte gesprungen war, ging mit einem Aufschlag von 0,45 Prozent bei 5487,44 Zählern aus dem Tag.

Anlass für die Kursgewinne nach Weihnachten ...

