Die US-Geheimdienste müssen derzeit Kritik von Donald Trump einstecken, an der Zusammenarbeit muss gefeilt werden. Dan Coats soll Trumps Wahl für den Koordinator der Dienste sein. In Deutschland ist er kein Unbekannter.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den früheren US-Botschafter in Deutschland, Dan Coats, zum nationalen Geheimdienstdirektor machen. Das berichteten die "Washington Post" und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Trumps Umfeld. Coats würde auf James Clapper folgen und hätte die Aufgabe, die 16 Geheimdienste der USA zu koordinieren. Der Senat muss der Personalie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...