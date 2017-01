Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält am geplanten Eröffnungstermin des Hauptstadt-Flughafens im Herbst 2017 fest. "Ob das der Vorstand tatsächlich so sieht, muss in der nächsten Aufsichtsratssitzung geklärt werden", sagte er dem berliner "Tagesspiegel" mit Bezug auf eine entsprechende Äußerung von BER-Vorstandschef Karsten Mühlefeld.

Dieser hatte eine Eröffnung im März 2018 ins Spiel gebracht. Zugleich wolle Müller noch im Januar klären, wie Aufsichtsratsposten, die durch den Regierungswechsel frei geworden sind, neu besetzt werden. Müllers Koalitionspartner, Grüne und Linke, hätten Interesse bekundet.