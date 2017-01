Die Flüchtlingskrise hat das Geschäft mit Toilettenhäuschen in Rekordhöhen getrieben. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" stieg der Umsatz des Weltmarktführers, der Adco-Gruppe, mit den Toilettenkabinen Toi Toi und Dixi der Umsatz im Jahr 2015 um 20 Prozent - auf 281 Millionen Euro.

Der Gewinn verdoppelte sich fast auf 26 Millionen Euro. Im soeben abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 soll der Umsatz um weitere zehn bis 20 Prozent zugelegt haben. Adco profitiert nach eigenen Angaben in etwa gleichen Umfang sowohl von der guten Baukonjunktur, als auch von "Effekten in Verbindung mit der Flüchtlingsthematik", heißt es im Lagebericht der Firma. So hat der Konzern sowohl entlang der Flüchtlingsrouten als auch in zahlreichen Aufnahmeeinrichtungen in Deutschland Mobiltoilletten installiert.

Zudem stieg 2015 das Containergeschäft für Unterkünfte um 67 Prozent.