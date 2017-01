BLG Logistics Group AG & Co. KG verkauft 51 Prozent ihrer Anteile am Bremerhavener Coldstore an die niederländische Kloosterboer. Das Joint Venture wird zukünftig als Kloosterboer BLG Coldstore GmbH firmieren. Mit der Zusammenarbeit wird eine gemeinsame Positionierung im Bereich temperaturgeführte Logistik in Norddeutschland angestrebt. Von links nach rechts: Alex...

Den vollständigen Artikel lesen ...