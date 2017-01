Er galt als einer der Architekten der islamischen Revolution im Iran. Jetzt ist Ex-Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani mit 82 Jahren gestorben. Es soll eine dreitägige Staatstrauer geben.

Irans Führungsriege hat tief bestürzt auf den Tod des ehemaligen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani reagiert. Der oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, bedauerte den Verlust "eines Freundes". Präsident Hassan Ruhani bezeichnete Rafsandschani als große Persönlichkeit der iranischen Revolution und verkündete eine dreitägige Staatstrauer. Außerdem sollen alle Behörden wegen Rafsandschanis Beisetzung am Dienstag geschlossen bleiben. Rafsandschani war am Sonntag 82-jährig an Herzversagen gestorben.

Der Kleriker war einer der Architekten der islamischen Revolution ...

