Trina Solar hat die Produktion in seinem neuen Werk in Thailand aufgenommen. Die jährliche Kapazität zur Herstellung von Solarmodulen liegt bei 800 Megawatt, wie vietnamnews.vn berichtet. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller habe 100 Millionen US-Dollar in die neue Fabrik im Quang Châu...

Den vollständigen Artikel lesen ...