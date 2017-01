Zürich - Die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis belasten mit ihren Kursverluste zur Wochenmitte auch den Gesamtmarkt. Bei Roche heisst der Auslöser Merck & Co. Die Amerikaner haben am Vorabend mitgeteilt, dass sie bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für ihr Immun-Therapeutikum Keytruda in Kombination mit einer Chemotherapie beantragt haben. Die Behörde wiederum habe den Antrag angenommen, hiess es von Merck. Bei Novartis machen sich im Vorfeld der Zahlen vorsichtige Analystenkommentare negativ bemerkbar.

Gegen 10.45 Uhr geben die Genussscheine von Roche 0,5% nach auf 242,10 und die Papiere von Novartis fallen um 0,4% auf 75,10 CHF. Der Gesamtmarkt tritt, gemessen am SPI, auf der Stelle. Zur Erinnerung: Die Aktien der beiden Pharma-Konzerne haben im gerade abgelaufenen Börsenjahr 2016 mit Kursverlusten von jeweils um die 15% zu den schwächsten SMI-Werten gehört. Nur die Aktien der beiden Grossbanken haben noch deutlich schlechter abgeschnitten.

Rückschlag für Roche

Dass die Amerikaner schon jetzt die Zulassung für diese Kombinationstherapie zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...