Zürich (ots) - Mit gut 16 Prozent war der aktivistische Fonds

Veraison im Herbst bei Calida eingestiegen. Nun sind die Gespräche

über die künftige Strategie beim Wäschehersteller angelaufen. Das

berichten mit der Angelegenheit vertraute Kreise gegenüber der

«Handelszeitung». Demnach hat Veraison bereits vor Weihnachten einen

Katalog an Forderungen und Wünschen präsentiert. «Dabei geht es um

strategische Weichenstellungen für das Unternehmen», sagt ein

Firmenvertrauter. Offenbar steht die Gesellschaft der Ansinnen von

Veraison skeptisch gegenüber. Die Vorschläge würden nichts Neues

enthalten, heisst es.



Die Gespräche stehen noch am Anfang. Doch alles deutet darauf hin,

dass es im Verlaufe der nächsten Monate zu einem Kräftemessen kommen

wird. Veraison hat laut informierten Kreisen signalisiert, den Anteil

am Luzerner Wäschehersteller gegebenenfalls aufzustocken. Im Blick

haben die Veraison-Gründer Gregor Greber und Valentin Chapero den

bisher grössten Calida-Aktionär, die Familie Kellenberger, die

derzeit 34 Prozent an Calida hält. Ein Treffen habe stattgefunden,

erzählt ein Kenner der Verhältnisse. Dem Vernehmen nach will die

Familie Kellenberger aber nichts verkaufen und dem neuen Calida-Chef

Reiner Pichler erst einmal die Chance geben, das Unternehmen zu

prägen.



