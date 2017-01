Vontobel Morning Focus (RICHEMONT, BOSSARD, INFICON, PARTNERS GROUP, VAT, U-BLOX, SWISS PRIME SITE) Date: January 12, 2017 ************************************************** What's new? ************************************************** - RICHEMONT (BUY, PT 75.0 UR): Weihnachtsquartal (Umsatz +6%, in LW +5%) deutlich über den Erwartungen (Konsens unver.), beim Einzelhandel +12%; Jewellery Maisons ist der Haupttreiber - wir passen Schätzungen/Kursziel nach oben an - BOSSARD (HOLD, PT 135 UR): Rekordumsatz durch beschleunigtes organisches Wachstum im 4Q16 und aktive M&A-Strategie - organisches Wachstum war stärker als erwartet - Anhebung des Kursziels wird geprüft - INFICON (HOLD, PT 400 NEW): Starke vorläufige Kennzahlen für GJ16; neues...

