Paris - Europas Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Der fortgesetzte Aufschwung der Industrieproduktion in der Eurozone im November fand nur wenig Beachtung. Stattdessen belastete das neuerliche Erstarken europäischer Währungen im Vergleich zum US-Dollar sowie Kursverluste bei Pharma- und Biotech-Papieren die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,34 Prozent auf 3296,77 Punkte. Für den französischen CAC-40 ging es um 0,36 Prozent auf 4871,16 Zähler abwärts. In London stoppte der Rekordlauf des FTSE 100 . Der wichtigste britische Index verlor zuletzt 0,22 Prozent auf 7274,75 Punkte. Zugleich musste für einen Euro und ein britisches Pfund wieder deutlich mehr in Dollar-Währung gezahlt werden, was den Absatz von Exportwaren aus dem Euroraum und Grossbritannien erschweren kann.

Im europäischen Branchenvergleich gab es mit Ausnahme des Bankensektors, der um 0,07 Prozent zulegte, keine Gewinner. Die rote Laterne hielt die Pharmabranche mit einem Abschlag ...

