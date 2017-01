Dominion Virginia Power (Richmond, Virginia, USA) meldete am 11.01.2017 die Fertigstellung von drei Photovoltaik-Kraftwerken in den Bezirken Isle of Wight, Louisa and Powhatan. Die Anlagen bestehen aus insgesamt fast 235.000 Solarmodulen mit einer Gesamtleistung von 56 Megawatt. Damit könnten über 14.000 Haushalte versorgt werden, betont Dominion Virginia Power.

