Nach deutlichen Verlusten am Donnerstag dürfte der Dax am Freitagmorgen leicht höher starten. Die Vorgaben dürften Anleger erfreuen. Die Musik spielt auch am Freitag hauptsächlich in den USA.

Was erwartet Anleger am letzten Tag der Handelswoche? Börsianern zufolge könnte sich der Dax zu Beginn des Handels leicht von seinen Verlusten vom Vortag erholen. Vorbörslich notiert er eine Stunde vor Handelsbeginn mit 11.570 Zählern knapp 0,3 Prozent stärker als am Donnerstagabend.

Dort war er mit einem Verlust von einem Prozent bei 11.526 Punkten aus dem Handel gegangen - Anleger hatten vergeblich auf konkrete Angaben zur Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Trump gehofft. "Infrastrukturmaßnahmen, Deregulierung, Steuerreform und so weiter - nahezu keine der vielen im Wahlkampf geäußerten Ideen zur Stimulierung der Wirtschaft fanden mehr Erwähnung", ...

