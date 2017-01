Der international tätige Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar (Weil der Stadt) ist mit dem Geschäftsjahr 2016 zufrieden: "Das operative Geschäft entwickelt sich in allen Ländern gut, obwohl der Zubau in den meisten europäischen Ländern 2016 schrumpfte oder stagnierte", bilanziert Firmengründer Kurt Krannich. Er ist überzeugt, dass der PV-Markt auch in Europa wieder Fahrt aufnehmen wird, da sich die Technologie dank Energiespeicherung schon heute ohne Fördergelder rechne. Die wachstumsstärksten Märkte sind derzeit die USA und Japan.

