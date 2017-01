Der scheidende CIA-Direktor John Brennan hat Trump wegen seiner Vorliebe für eine Meinungsäußerung via Twitter kritisiert. Trump habe außerdem noch nicht vollständig begriffen, welche Bedrohung Russland für die USA darstelle.

Der scheidende CIA-Direktor John Brennan hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Kritik an den Geheimdiensten angegriffen. Wenige Tage vor der Amtseinführung von Trump warnte Brennan den Republikaner am Sonntag in einem Interview mit dem Sender "Fox News", Russland nicht zu schnell freizusprechen. Trump müsse beachten, was er sage - und stets die Konsequenzen bedenken. ...

