Die einsturzgefährdete Rheinbrücke bei Leverkusen wurde zum Mahnmal unserer maroden Infrastruktur. Jetzt bildet sie den Auftakt für eine gigantische Investitionswelle im Straßenbau. Pannen inklusive.

Das kleine Chaos gegen das ganz große, so lautet die Ausgangslage des täglichen Kampfes auf dem Kölner Autobahnring. Wenn das kleine Chaos siegt, senkt sich eine weiß-rot gestreifte Schranke auf der Brückenauffahrt zur Rheinbrücke bei Leverkusen: Alle Fahrzeuge auf diesem Stück Autobahn müssen anhalten, innerhalb weniger Augenblicke entwickelt sich daraus eine Dynamik des abrupten Bremsens, Blinkens und so gewagten wie überflüssigen letzten Überholens, das sich über Hunderte Meter nach hinten verlagert. Bald steht alles. Und der Lkw, den die gesenkte Schranke an der Weiterfahrt hindern sollte, verlässt die Autobahn.

Mehr als 10 000 Mal ist der Kampf schon entsprechend ausgegangen in den knapp vier Monaten, seitdem die Schranke die Autobahnbrücke vor Überlastung durch Lkws schützen soll. Ein Sieg ist das aber noch lange nicht. "Wie viele Schwerbelastungen durch einen Lkw die Brücke noch aushält, wissen wir nicht. Jeder einzelne könnte die Brücke weiter schädigen", sagt Thomas Raithel vom staatlichen Straßenbaubetrieb Straßen.NRW. Heißt: Das große Chaos braucht nur einen einzigen Treffer, und sein Sieg wäre endgültig.

Die Leverkusener Brücke ist nur eine von Hunderten maroden Brücken in Deutschland, und doch ist sie zum Symbol geworden: für die Versäumnisse der deutschen Politik beim Erhalt ihrer Infrastruktur. Denn seit vor gut vier Jahren klar geworden ist, dass die Brücke komplett neu gebaut werden muss, sind die dramatischen Konsequenzen des schludrigen Umgangs der Politik mit Brücken, Straßen und andererlei Verkehrswegen nicht mehr zu leugnen. Der Neubau der Brücke würde mindestens zehn Jahre dauern, das war damals umgehend klar. Und klar war auch, dass über die Brücke eine der wichtigsten Verkehrsachsen des Landes verläuft. Wirklich heikel aber wurden diese Informationen erst durch einen dritten Aspekt: Die zehn Jahre, welche der Neubau dauert, hält die Brücke nicht mehr aus. Deswegen ist sie nun für schwere Fahrzeuge gesperrt. Seitdem aber steht das große Chaos im Raum. Was wäre, wenn die Brücke für alle gesperrt würde? Wenn 100 000 Autos am Tag sich einen neuen Weg suchen müssten? Wenn die großen Fabriken von Ford im Westen und Bayer im Osten von jeweils einer Richtung nicht mehr zu erreichen wären?

Innerhalb weniger Monate hat die Berliner Verkehrspolitik deswegen ihren Fokus grundlegend geändert. Der Erhalt von Straßen und Brücken ist von der lästigen Routine in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Anstatt über prestigeträchtige Neubauten profilieren sich Minister heute über Milliardenprogramme gegen Schlaglöcher. Im vergangenen Jahr hat der Bund beschlossen, in den nächsten 15 Jahren 270 Milliarden Euro in die Sanierung der wichtigsten deutschen Straßen zu stecken. Das erste große Projekt dieser neuen deutschen Betonwelle wird auch der dringendste Fall sein: die Brücke bei Leverkusen, wo die Bauarbeiten schon in diesem Jahr anfangen sollen. So eignet sie sich erneut als Symbol, diesmal für eine Epoche, die gerade erst anbricht: Kann die viel zu spät begonnene Renovierung der Infrastruktur noch ohne größere Nebenwirkungen gelingen? Schafft man es diesmal, all die Fehler zu vermeiden, die man bei den großen Investitionen der Vergangenheit begangen hat? Und wie muss sich diese Infrastruktur weiterentwickeln, damit sie nicht nur täglich Millionen Autos aushalten kann, sondern auch den heutigen Anforderungen an Mobilität und Lebensqualität in Städten genügt?

Die große Geldverteilungsmaschine

Im Rahmen der Möglichkeiten seines knurrigen Erscheinungsbildes hat Michael Groschek erkennbar gute Laune, als er Mitte Dezember vor die wichtigsten Unternehmer tritt, die sich in Nordrhein-Westfalen darum kümmern, Dinge von A nach B oder, häufiger, von Rotterdam nach Köln zu bringen. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister sagt: "Die Probleme der Zukunft unterscheiden sich grundsätzlich von denen der Vergangenheit, und das ist diesmal eine gute Nachricht: Der deutsche Straßenverkehr wird in den nächsten Jahren mit Geld geflutet, wir müssen jetzt zusehen, dass wir überhaupt dazu kommen, es auszugeben." Einmal im Jahr treffen sich die Bauunternehmer und Spediteure des Landes zum Verkehrskongress der Handelskammer Düsseldorf, für Groschek ein verlässlich unangenehmer Termin. Nirgendwo gibt es so viele Staus wie in seinem Bundesland, nirgends sind die Straßen in so schlechtem Zustand. Doch in diesem Jahr ist alles anders, schon auf dem Weg zum Podium erhält der SPD-Minister freundlichen Applaus.

Grund dafür ist der Bundesverkehrswegeplan, ein Hunderte Seiten schweres Ungetüm, an dem die interessierte Öffentlichkeit schon nach der zweiten Silbe ihr Interesse verliert. Dieses Desinteresse schien man lange auch in der Düsseldorfer Staatskanzlei zu teilen, und so ließ man es geschehen, dass das größte und am dichtesten besiedelte Bundesland in dem Plan nur eine untergeordnete Rolle spielte. Dabei ist dieser Plan eine gigantische Geldverteilungsmaschine. Was hier mit dem richtigen Buchstabenkürzel versehen ist, das wird gebaut. Und 2016 profitiert davon nach Jahren auch Groscheks Verantwortungsbereich, gut ein Viertel aller Gelder für den Straßenbau sollen in den kommenden Jahren nach NRW fließen. Groschek feiert das auf seine eigene Weise: "Vor uns liegt jetzt ein Jahrzehnt der Baustellen."

Leider aber zeigt der Fall Leverkusen: Damit fangen die Probleme erst an.

Sanierung, das klingt ja erst mal unspektakulär. Die Straße oder Brücke ist schon da, sie muss nur wieder in Schuss gebracht werden. Untersuchungen, ob der Boden das Bauwerk trägt oder die Anwohner den Lärm aushalten, kann man sich sparen. In der Praxis aber ist es genau umgekehrt. "Erneuerungsbauten sind heutzutage zum Teil aufwendiger als neue Projekte", sagt der Oberstraßenbauer Herr Raithel, "Sie brauchen genauso viele Genehmigungen wie bei einem Neubau und müssen sich zugleich noch überlegen, wie Sie während des Baus den Verkehr am Laufen halten." Um das nachzuvollziehen, genügt im Falle der Leverkusener Brücke schon ein kurzer Blick auf die Landkarte. Auf der westlichen Flussseite folgt auf die Brücke nach ein paar Kilometern das Autobahnkreuz mit der A 57, das allein wäre kein Problem. Auf der östlichen Seite aber liegt ein weiteres Autobahnkreuz, das sich direkt an die Brückenauffahrt anschließt und von den Bauingenieuren "Spaghettikreuz" genannt wird. Die Ursache für die verworrene Form: Der Autobahnknoten windet sich um und über eine der gefährlichsten Mülldeponien Deutschlands.

Seit den Zwanzigerjahren hatte Bayer in dieser Gegend seine Abfälle verbuddelt, den Moden der Zeit entsprechend nahezu undokumentiert und ohne bekannte Auflagen. Stattdessen freute man sich gar noch über den praktischen Nebeneffekt, dass die Müllkippe den dahinter beginnenden Ortsteil Leverkusens vor Hochwassern schützte. Noch beim Bau der Brücke in den Sechzigerjahren ...

