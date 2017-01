Dax-Anleger starten wenig optimistisch in die Woche. Wenige Tage vor seiner Amtseinführung schlägt sich Donald Trump als Unsicherheitsfaktor auf den Kursen nieder. Vorbörslich notiert der Dax leicht im Minus.

Die Vereidigung von Donald Trump steht zwar erst am Ende der Termin-Woche der Dax-Anleger. Dennoch dürfte der künftige US-Präsident bereits am Montag für Gesprächsstoff sorgen. In einem Interview droht er den deutschen Automobilbauern mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent, sollten sie ihre Autos in Mexiko statt, wie von ihm gewünscht, in den USA bauen. Damit gibt Trump den Auftakt für eine Woche mit wenigen, aber wichtigen Terminen: Neben seiner Vereidigung haben die Anleger das Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Dienstag beginnt, sowie den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf dem Zettel.

Vorbörslich ...

