Letzte Woche war volumenseitig die stärkste Emissionswoche auf den europäischen Credit-Märkten seit einem Jahr. In Summe haben 63 Emittenten in 71 Tranchen knapp EUR 52 Mrd. an Anleihen platziert. Das SSA Segment begab EUR 21,1 Mrd. während aus dem Financial Bereich EUR 17,6 Mrd. stammten. Innerhalb der Financials lagen Senior Emissionen (EUR 7,6 Mrd.) und Covered Bond Emissionen (EUR 7,3 Mrd) in etwa gleichauf. Das Unternehmensanleihen Segment fiel ein wenig schwächer aus, mit EUR 13,2 Mrd. Im Bereich der Unternehmensanleihen fällt bislang im Jahr 2017 die Emissionstätigkeit aus dem non Investmentgrade Bereich äußerst schwach aus. Für den Gesamtmarkt liegt das Emissionsvolumen 2017 circa 9 % über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Gute Nachrichten gab es von S&P für die...

