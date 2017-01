Zürich - Am 16. Januar 2017 findet der zweite von digitalswitzerland initiierte Investor Summit im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich statt. Auf exklusive Einladung präsentieren ausgewählte Schweizer Start-ups über 200 hochkarätigen Investoren und namhaften Führungskräften aus dem In- und Ausland ihre zukunftsweisenden Geschäftsideen. Getragen wird der Anlass von Credit Suisse, ETH Zürich, Google, NZZ, Swiss Economic Forum und UBS.

18 ausgewählte Schweizer Start-ups aus den Bereichen Robotics, MedTech & Life Sciences, IT, FinTech und CleanTech präsentieren am zweiten Investor Summit in Zürich ausgewählten Investoren und Führungskräften aus dem In- und Ausland ihre Geschäftsideen. Der Event findet am Montag, 16. Januar 2017 - dem Vorabend des World Economic Forum (WEF) - im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich statt.

Hochkarätige Gästeliste

Rund zweihundert potentielle Geldgeber aus ganz Europa, Amerika und Asien - darunter renommierte Family Offices, Venture Capitalists, institutionelle Investoren und bekannte Business Angels - treffen vor Ort auf eine ...

