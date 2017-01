Sinkende Kosten aufgrund neuer Technologien und Förderungen treiben den Ausbau der erneuerbaren Energien an und bewirken damit eine Vielzahl von sozioökonomischen Vorteilen, heißt es in einem neuen Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Die dritte Auflage von "REthinking Energy" wurde am 15.01.2017 veröffentlicht.

