Die Florida Power & Light Company (Juno Beach), der größte Solarstrom-Produzent in dem US-Bundesstaat, kündigte am 13.01.3017 nach der erfolgreichen Fertigstellung mehrerer "Solar Energy Centers" weitere Projekte für das Jahr 2017 an. Am 31.12.2016 schloss das Unternehmen drei Photovoltaik-Kraftwerke mit jeweils 74, 5 MW an das Stromnetz an. Für dieses Jahr seien vier weitere PV-Kraftwerke sowie mehrere Solarstrom-Anlagen für lokale Gemeinschaften geplant.

