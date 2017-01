Paris - Für Europas wichtigste Aktienmärkte hat die neue Börsenwoche mit Abschlägen begonnen. Nach dem positiven Ausklang der Vorwoche werfe nun die am Donnerstag anstehende geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits ihre Schatten voraus, sagten Börsianer. Dies sorge unter Anlegern für erste Zurückhaltung. Der EuroStoxx 50 , der in der vergangenen Woche ein hauchdünnes Plus über die Ziellinie hatte bringen können, stand nun am am späten Montagvormittag trotz eines Kursfeuerwerks in den Essilor-Aktien um 0,58 Prozent tiefer bei 3304,96 Punkten.

Auch die Börse in Paris verbuchte Verluste: Für den französischen Leitindex CAC-40 ging es zuletzt um 0,55 Prozent auf 4895,21 Punkte nach unten. Der Londoner Aktienmarkt konnte sich hingegen besser halten. Der britische FTSE 100 stand zuletzt mit minus 0,06 Prozent auf 7333,43 Zähler nahezu unverändert da - laut Beobachtern stützte den "Footsie" das zuletzt gesunkene britische Pfund, wodurch ...

