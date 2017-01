Bad Ragaz - Die Tamina Therme bietet im massgeschneiderten Behandlungsraum «haki® - Kunst der Berührung» eine neue Dimension von weltweit einzigartigen Wellness-Ritualen. Dafür investierte die Therme über 300'000 Schweizer Franken. Die Rituale sind auch als Paar erlebbar.

«haki® - Kunst der Berührung» - ein multisensualer Behandlungsraum.Die Menschen von heute sind ständig wachsendem Druck ausgesetzt etwas zu verpassen oder Anforderungen nicht gerecht zu werden. Die Folge sind Konflikte, Unzufriedenheit und Stress - und dies alles auf Kosten der Gesundheit. Hier setzt die haki-Philosophie des Österreichers Harald Kitz an. Seine Behandlungen lassen mental und körperlich belastete Menschen ihr Gleichgewicht wiederfinden. Der Therapeut gestaltete nun in der Tamina Therme Bad Ragaz sein bis anhin grösstes Meisterwerk.

Befreiendes Meisterwerk

«Der Mensch von heute erstickt in einem Zuckerguss der Manier. Wir ertrinken in einem Meer von ‹zuviel›», analysiert Harald Kitz, Erfinder der haki-Methode. Die Kunst des begnadeten Therapeuten und Musikers ist die Wahrnehmung von Mensch und Raum als Klangkörper. So komponierte er seine international angewandte und mehrfach ausgezeichnete Behandlungsmethode mit einem natürlichen Gefühl für Berührung (haptik) und Schwingung (kinetik).

Die Entwicklung neuer Rituale und des darauf abgestimmten Behandlungsraums «haki® - Kunst der Berührung» stellen für Harald Kitz sein persönliches Meisterwerk dar. «In dem Raum dürfen Gäste allen Druck, der auf ihnen lastet, ablegen und sich in unsere ...

