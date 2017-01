Der Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) und die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) haben vier EE-Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern im Pazifik und in Afrika ausgewählt, die mit 44,5 Millionen US-Dollar gefördert werden sollen. Zu den Projekten zählt ein Mikrogrid-Vorhaben, bestehend aus Photovoltaik und Lithium-Ionen-Batterien, ein Wasserkraftwerk, ein integriertes Solar-Wind-Projekt sowie ein Mikrogrid-Projekt mit Photovoltaik-Heimanlagen.

