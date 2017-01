Lieber Leser,

wir haben Sie gewarnt. Der starke Kurssprung in der Solarworld-Aktie, entpuppte sich wie erwartet als eine Luftnummer. Es ist auch kein Wunder, bei den Fundamentaldaten und den Aussichten in der Branche. Der Kurs testete nach dem Freudensprung kurz die obere Trendkanalbegrenzung des langfristigen Abwärtstrends, korrigierte dann allerdings wieder um 45 %, ehe er am Freitag wieder mit einem Up-Gap eröffnete. Damit ist der Kurs aktuell zwischen dem 200- und dem 100-Wochendurchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...